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36-летний мужчина ранил приятеля ножом в живот, заступившись за женщину

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.06.2023 15:28 1 812
36-летний мужчина ранил приятеля ножом в живот, заступившись за женщину

В пятницу, 30 июня, УМВД России по городу Калуге сообщило о возбуждении дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

Медики сообщили в полицию, что в больницу поступил мужчина с ножевым ранением.

Предварительно, 36-летний ранее судимый житель другого региона был в гостях у потерпевшего. В обжещитии они распивали алкоголь.

Хозяин вышел из комнаты, оставив гостя. Последний вдруг услышал в коридоре ссору хозяина с соседкой. Решив заступиться за женщину, фигурант вышел из комнаты, держа в руке нож, вступил в дискуссию с приятелем.

После мужчина предложил калужанину выйти из здания для дальнейшего разговора.

На улице конфликт продолжился, эмоции накалились, фигурант ударил приятеля ножом в живот.

После произошедшего он сам вызвал скорую для калужанина.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.06.2023 15:28 1 812
Тэги: умвд криминал
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