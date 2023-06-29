Калужанин угнал иномарку у приятеля и попал в аварию

44-летнего калужанина обвиняют в угоне автомобиля у своего знакомого, сообщили в четверг, 29 июня, в пресс-службе УМВД.

Согласно материалам дела, нарушитель распивал алкоголь с приятелем на его даче. В ходе беседы хозяин дома хвастался своей иномаркой.

По версии полицейских, через некоторое время автовладелец уснул, а его гость, покидая дом, взял с собой ключи от машины. Мужчина отключил в автомобиле сигнализацию, завел двигатель и решил доехать до своего дома. Через несколько метров он врезался в забор соседнего участка.

Один из очевидцев помог калужанину выбраться из салона, после чего мужчина сбежал с места происшествия.

На период расследования нарушитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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