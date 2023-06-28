Калужанин украл у новой знакомой золотую цепочку, стоимостью более 190 тысяч рублей

В Калуге 25-летний ранее судимый местный житель украл цепочку стоимостью 190 тысяч рублей у женщины, с которой познакомился незадолго до происшествия, сообщили в среду, 28 июня, в пресс-службе УМВД.

По версии следствия, после знакомства в магазине мужчина и женщина продолжили общаться во дворе и стали пить алкоголь. Через некоторое время преступник заметил, что собеседница уже слишком пьяна, подошел к ней сзади и сорвал с ее шеи украшение. Девушка начала кричать, и нарушитель скрылся.

В дальнейшем калужанин продал цепочку и потратил полученные деньги на личные расходы.

Женщина обратилась в полицию. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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