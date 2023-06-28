ФСБ арестовали в Калужской области взломавшего 500 тысяч e-mail хакера
Во вторник, 27 июня, УФСБ по Калужской области сообщила об осуждении вымогателя, которого ведомство задержало ранее.
Житель Калужской области при помощи специализированного ПО взломал более полумиллиона электронных почт и в дальнейшем использовал полученные данные для вымогательства.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Хакера суд приговорил к штрафу. Его сумма не называется.
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