ФСБ арестовали в Калужской области взломавшего 500 тысяч e-mail хакера

Во вторник, 27 июня, УФСБ по Калужской области сообщила об осуждении вымогателя, которого ведомство задержало ранее.

Житель Калужской области при помощи специализированного ПО взломал более полумиллиона электронных почт и в дальнейшем использовал полученные данные для вымогательства.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Хакера суд приговорил к штрафу. Его сумма не называется.

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