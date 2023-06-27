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В Калуге возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего ребенка

Софья Фирсова, Фото: прокуратура Калужской области
Опубликовано: 27.06.2023 16:20 0 313
В Калуге возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего ребенка

Как мы сообщали раннее, на Яченском водохранилище в Калуге утонул 13-летний мальчик. Во вторник, 27 июня, по факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело.

- По предварительным данным, очевидцы увидели, как подросток ушёл под воду, извлекли его из воды и стали оказывать помощь, - рассказали в пресс-службе следственного комитета. - На место в составе бригады скорой помощи выехал врач-реаниматолог, однако оказанная медицинская помощь к положительному исходу не привела, и около 15 часов была констатирована смерть ребёнка.

Следствие установило, что мальчик рос в благополучной семье. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Во время следствия было установлено, что мальчик рос в благополучной семье. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее региональная прокуратура проводила проверку, которая показала, что в Калуге все запрещенные места для купания не оборудованы специальными знаками «Купание запрещено».

Начальнику управления горхозяйства было вынесено представление, после рассмотрения которого нарушение было устранено.

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Софья Фирсова, Фото: прокуратура Калужской области
Опубликовано: 27.06.2023 16:20 0 313
Тэги: криминал прокуратура
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