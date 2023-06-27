Житель Калужской области выплатит собутыльнику более 500 000 рублей

Во вторник, 27 июня, прокуратура Калужской области сообщила о приговоре суда по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

В июле 2022 года в Дзержинском районе 55-летний мужчина распивал алкоголь в квартире вместе со своим знакомым.

Между ними возник конфликт, в ярости мужчина нанес знакомому многочисленные удары в голову. Последствия для пострадавшего получились серьезными – один глаз у мужчины перестал видеть.

Подсудимый вину признал. Ему дали три года колонии общего режима. Помимо этого, он возместит моральный ущерб потерпевшему на сумму свыше 500 000 рублей.

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