В Калуге поймали драгдилера
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Калуге сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили во вторник, 27 июня, в пресс-службе УМВД.
При досмотре мужчины было найдено 8 свёртков с героином общей массой 11,12 граммов.
Предположительно, запрещенные вещества предназначались для распространения.
Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
Расследование продолжается.
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