В Калуге поймали драгдилера

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Калуге сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили во вторник, 27 июня, в пресс-службе УМВД.

При досмотре мужчины было найдено 8 свёртков с героином общей массой 11,12 граммов.

Предположительно, запрещенные вещества предназначались для распространения.

Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Расследование продолжается.

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