Мошенницы украли у пенсионера из Калуги 590 тысяч рублей

В дежурную часть по Калуге с заявлением о краже 590 тысяч рублей обратился пожилой местный житель, сообщили в понедельник, 26 июня, в пресс-службе УМВД.



По словам пенсионера, к нему домой пришли две незнакомки и представившись работниками медицинского учреждения, проникли в квартиру под предлогом профилактических мероприятий.

В ходе беседы с пенсионером мошенницы выяснили местонахождение денежных сбережений в квартире. Одна из преступниц отвлекла пострадавшего на «проверку слуха», а другая в это время похитила наличные средства калужанина.

Пропажу мужчина обнаружил после ухода гостей. Он обратился в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Расследование продолжается.

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