В Калужской области шумный гость избил хозяина дома рубанком
В Ферзиковском районе произошла попытка убийства местного жителя. Об этом сообщили в понедельник, 26 июня, в пресс-службе УМВД.
К мужчине пришла в гости родственница и ее знакомый. Они разместились на первом этаже и вели себя очень шумно. Чтобы отдохнуть, потерпевший поднялся на второй этаж, но гостей все равно было слышно.
По версии полицейских, хозяин дома сделал замечание своей родственнице, в результате чего возник конфликт. Женщина крикнула своему знакомому: «Убей его!». После этих слов гость поднялся на второй этаж и избил мужчину кулаками и электрическим рубанком.
После произошедшего пострадавшему предложили уйти из собственного дома. Он убежал к соседям и вызвал полицию.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Расследование продолжается.
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