19-летний житель Калуги пойдет под суд за попытку угона авто

В понедельник, 26 июня, УМВД России по городу Калуге рассказало о попытке угона автомобиля в областном центре.

В полицию обратился калужанин и рассказал, что утром в салоне своего автомобиля, припаркованного у дома, заметил поврежденную приборную панель и электрику.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили чужие отпечатки пальцев, также были найдены наручные часы.

Улики направили на экспертизу, они указали на 19-летнего местного жителя.

По версии полиции, ночью парень решил угнать чужое авто. Он дернул ручку двери, машина оказалась не заперта. Тогда калужанин сел в салон, вскрыл приборную панель, замкнул провода в надежде завести двигатель. Но навыков не хватило, машина не завелась. Парень оставил попытки и поспешил уйти.

Возбуждено уголовное дело о покушении на угон автомобиля. 19-летнему калужанину грозит до 5 лет лишения свободы.

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