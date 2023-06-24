Владимир Путин назвал «Марш справедливости» Пригожина предательством

Вечером 23 июня Пригожин опубликовал в сети несколько заявлений, критикующих действия министерства обороны РФ. Затем колонна военной техники ЧВК «Вагнер» вошла В Ростов на Дону, а сам руководитель прославленного военного объединения потребовал отставки военного руководства страны.

Президент России Владимир Путин в 10 утра 24 июня выступил со специальным обращением к гражданам России.

- Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России, - заявил Путин.

Приводим тезисы из выступления Президента России:

- Любая смута - смертельная угроза, наши действия будут жесткими.

- Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

- Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия, они будут жесткими.

- Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее, заявил Путин.

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