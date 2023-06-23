Стали известны подробности о жестоком убийстве женщины в Калуге

В пятницу, 23 июня, в Калуге решением суда заключен под стражу 38-летний калужанин. Мужчину обвиняют в убийстве на улице Кибальчича, которое произошло в начале недели.

- Подозреваемый находился около дома № 3 по улице Кибальчича вместе со знакомыми мужчинами и распивал спиртное, - рассказали предварительную версию в СК. - К ним подошла 51-летняя жительница соседнего подъезда, сделала замечание и стала снимать происходящее на телефон. В дальнейшем подозреваемый и потерпевшая зашли в подъезд дома, где между ними продолжился конфликт, и мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения. После совершения убийства подозреваемый облил тело погибшей воспламеняющейся жидкостью и поджег.

Ранее подозреваемый был судим за кражу и убийство, имеются данные о том, что он является наркоманом. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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