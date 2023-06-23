Семья из Калужской области истязала трехлетнего сына

С декабря 2021 года по февраль 2022 года 35-летний житель Людиновского района систематически издевался над трехлетним сыном своей сожительницы. Он избивал мальчика, находясь в алкогольном опьянении. Женщина в свою очередь также проявляла к ребенку жестокость и безразличие, сообщили в пятницу,23 июня, в пресс-службе судов общей юрисдикции.

В зале суда нарушители не признали вину. Они утверждали, что не истязали ребенка и наносили удары только в область ягодиц.

21 июня злоумышленникам был вынесен обвинительный приговор.

Мужчине назначили условный срок на 3 года, а женщину обязали к исправительным работам на один год с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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