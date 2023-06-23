В Калуге женщина из мести поцарапала чужую машину

В Калуге завели уголовное дело на 39-летнюю женщину, которая поцарапала чужую машину ключами. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в управлении МВД по калужской области.

С владельцем авто она не была знакома, но они поссорились, когда случайно столкнулись на выходе из развлекательного заведения.

Ущерб составил около 100 тысяч рублей. Калужанке грозит до двух лет колонии.

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