Вынесен приговор жителю Калужской области, который 10 лет хранил взрывчатое вещество

В Козельском районе 60-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении 268 граммов взрывчатого вещества. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Банка простояла дома у виновника 10 лет – с 2013 года.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 20 000 рублей.

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