Жителя Калужской области избили и обокрали на улице
Мужчину из Кировского района избил и обокрал 30-летний местный житель, сообщили в четверг, 22 июня, в пресс-службе МВД.
По версии сотрудников полиции, потерпевший возвращался домой ночью в наушниках. Нарушитель шел ему навстречу и попросил закурить, но мужчина не услышал просьбу из-за музыки и продолжил идти.
Подозреваемый набросился с кулаками на прохожего и повалил его на землю. Затем преступник отнял у оппонента телефон и забрал 12 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Расследование продолжается.
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