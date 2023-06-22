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Жителя Калужской области избили и обокрали на улице

Софья Фирсова
Опубликовано: 22.06.2023 12:09 1 634
Жителя Калужской области избили и обокрали на улице

Мужчину из Кировского района избил и обокрал 30-летний местный житель, сообщили в четверг, 22 июня, в пресс-службе МВД.

По версии сотрудников полиции, потерпевший возвращался домой ночью в наушниках. Нарушитель шел ему навстречу и попросил закурить, но мужчина не услышал просьбу из-за музыки и продолжил идти.

Подозреваемый набросился с кулаками на прохожего и повалил его на землю. Затем преступник отнял у оппонента телефон и забрал 12 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Расследование продолжается.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 22.06.2023 12:09 1 634
Тэги: криминал полиция
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