В Калужской области вынесли приговор за подпольное производство 190 килограммов наркотиков

В среду, 21 июня, областной суд в Калуге вынес приговор 55-летнему мужчине и 49-летней женщине из Иркутска. Их признали виновными в производстве наркотиков, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Подпольную лабораторию пара организовала в деревне Воронино Медынского района в 2021 году.

При задержании у них обнаружили 190 килограммов наркотиков.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 16 лет и три месяца, женщину – в колонию общего режима на 12 лет и один месяц.

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