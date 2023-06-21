Житель Калуги убил женщину в подъезде и сжег тело

Во вторник, 20 июня, в Калуге на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Кибальчича произошло убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительной информации, 38-летний мужчина поссорился с женщиной, с которой не был близко знаком, и пять раз ударил ее ножом. Потом он облил тело

воспламеняющейся жидкостью и поджег.

Подозреваемый задержан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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