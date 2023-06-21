Стали известны подробности об убийстве на Правом берегу в Калуге

В Калуге завершилось расследование уголовно дела об убийстве на улице Братьев Луканиных, которое произошло 3 апреля. Об этом в среду сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Компания мужчин выпивала в квартире. Двое поссорились, и 34-летний обвиняемый начал бить своего знакомого.

По информации прокуратуры Калужской области, он как минимум дважды ударил жертву по голове руками, а потом три раза ножом в ногу.

От потери крови пострадавший умер.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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