Стали известны подробности об убийстве на Правом берегу в Калуге
В Калуге завершилось расследование уголовно дела об убийстве на улице Братьев Луканиных, которое произошло 3 апреля. Об этом в среду сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Компания мужчин выпивала в квартире. Двое поссорились, и 34-летний обвиняемый начал бить своего знакомого.
По информации прокуратуры Калужской области, он как минимум дважды ударил жертву по голове руками, а потом три раза ножом в ногу.
От потери крови пострадавший умер.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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