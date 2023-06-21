Житель Калужской области поджег своего товарища

В Калужской области вынесли приговор 49-летнему мужчине из Медынского района, который поджег своего друга. От травм тот умер, сообщили в среду, 21 июня, в пресс-службе СУ СК по Калужской области.

Следствие установило, что 24 января 2023 года двое мужчин временно жили в доме общего знакомого в Медынском районе.

Один из жильцов пытался заставить приятеля топить печь, но тот отказывался. Из-за этого между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина вместо того, чтобы выполнить просьбу растопить печку, облил оппонента алкоголем и поджег зажигалкой.

Потерпевший умер от термических ожогов в больнице через несколько дней.

Преступник пытался убежать, но был пойман сотрудниками полиции в Москве.

Он осужден на восемь лет колонии.

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