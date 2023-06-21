Наркоторговца схватили полицейские в Калужской области

Сотрудники полиции задержали жителя Калужской области, при досмотре которого было обнаружено наркотическое средство мефедрон массой 4,9 граммов, сообщили в среду, 21 июня, в пресс-службе УМВД.

В квартире калужанина были обнаружены мефедрон, кокаин, гашиш, марихуана. Предположительно, эти наркотики мужчина собирался продавать

Местного жителя обвиняют в покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере.

Источник происхождения наркотиков устанавливается.

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