Москвичке грозит колония за покупку дома у своего отца в Калужской области

В Людиновском районе 40-летнюю женщину из Московской области обвиняют в мошенничестве. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в калужской прокуратуре.

В 2019 году, когда у нее уже было трое детей, женщина решила обналичить материнский капитал и подписала со своим отцом фиктивный договор о покупке заброшенного дома в Людиновском районе.

Ущерб Пенсионного фонда оценили в 450 тысяч рублей.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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