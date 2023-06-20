Два калужанина подрались из-за музыки

В Калуге двое мужчин устроили драку из-за того, что не смогли выбрать музыку, которую они слушали в квартире. Из-за этого возбудили уголовное дело, сообщили во вторник, 20 июня, в управлении МВД по Калужской области.

Потерпевший ударил гостя ладонью по щеке, а тот в свою очередь ударил хозяина квартиры кулаком в челюсть.

Спустя несколько дней хозяин квартиры почувствовал себя плохо и обратился в больницу. У него зафиксировали травмы средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Расследование продолжается.

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