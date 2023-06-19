Калужанин украл у женщины деньги, спекулируя интимными фотографиями
В дежурную часть по Калуге обратилась местная жительница и рассказала о вымогательстве у нее крупной суммы денег, сообщили 19 июня в пресс-службе УМВД.
Сотрудникам полиции удалось поймать мошенника. Им оказался 51-летний житель другого региона.
Мужчина создал профиль в социальной сети и загрузил него чужое фото, чтобы не раскрыть свою личность, а затем познакомился с калужанкой. Он расположил к себе женщину и спустя некоторое время попросил интимные фотографии.
Калужанка выполнила его просьбу, и преступник сразу же начал вымогать у нее деньги. Потерпевшая перевела на счет мошенника более 200 тысяч рублей, но после этой суммы решила обратиться за помощью в правоохранительные органы.
В ходе расследования мужчина вернул обманутой местной жительнице деньги.
Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.
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