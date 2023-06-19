В Калужской области заключили под стражу москвича, убившего жену из арбалета

В понедельник, 19 июня, суд заключил под стражу 34-летнего мужчину из Москвы, который в Барятинском районе выстрелом из арбалета убил свою жену. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Трагедия произошла 13 июня. По предварительным данным, пара давно конфликтовала, планировался развод.

Из Москвы они ехали в сторону Брянска. По дороге мужчина оставил машину, и выстрелил в жену из арбалета. Стрела попала в шею, и от полученных травм женщина умерла.

Тело москвич закопал в лесу в Барятинском районе. А через два дня сам пришел в полицию и рассказал об исчезновении жены.

За убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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