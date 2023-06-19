Житель Калужской области едва не задушил гражданскую жену ремнем

В дежурную часть Куйбышевского района обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что ее пытался задушить сожитель, сообщили в понедельник, 19 июня, в пресс-службе УМВД.

В ходе расследования было установлено, что мужчина, после словесной перепалки, накинул женщине на шею кожаный ремень и начал душить, угрожая расправой. Потерпевшая потеряла сознание.

После оказания медицинской помощи женщина обратилась в полицию.

Сотрудники внутренних органов доставили нарушителя в участок. Он сознался в содеянном, раскаялся и пояснил, что конфликт произошел на фоне обсуждения вопроса о воспитании ребенка.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Расследование продолжается.

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