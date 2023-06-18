В Калуге знакомство закончилось ударом в лицо

В воскресенье, 18 июня, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о причинении вреда здоровью.

Предварительно, 23-летний ранее судимый житель Калуги пришел на встречу со своей знакомой. Калужанка пришла в сопровождении незнакомого мужчины.

После знакомства, все трое отправились на совместный отдых. Однако общение не задалось, мужчины поссорились.

Фигуранту показалось, что оппонент сейчас пустит в ход кулаки и решил действовать первым: ударил мужчину кулаком в лицо, после чего ушел.

Потерпевший был вынужден обратиться к медикам.

Возбуждено уголовное дело об умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Расследование продолжается. 23-летнему калужанину грозит до трех лет лишения свободы.

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