В Калуге знакомство закончилось ударом в лицо
В воскресенье, 18 июня, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о причинении вреда здоровью.
Предварительно, 23-летний ранее судимый житель Калуги пришел на встречу со своей знакомой. Калужанка пришла в сопровождении незнакомого мужчины.
После знакомства, все трое отправились на совместный отдых. Однако общение не задалось, мужчины поссорились.
Фигуранту показалось, что оппонент сейчас пустит в ход кулаки и решил действовать первым: ударил мужчину кулаком в лицо, после чего ушел.
Потерпевший был вынужден обратиться к медикам.
Возбуждено уголовное дело об умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Расследование продолжается. 23-летнему калужанину грозит до трех лет лишения свободы.
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