Москвич застрелил жену и закопал ее тело в лесу на территории Калужской области

Жителя столицы подозревают в убийстве жены. О возбуждении уголовного дела в субботу, 17 июня, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, супруги ехали на автомобиле в сторону Брянска. По дороге подозреваемый остановил машину и выстрелил из арбалета в шею своей жены. Тело он закопал в лесу на территории Барятинского района. А через два дня заявил в полиции о её пропаже.

Подозреваемый задержан.

Следствием установлено, что супруги собирались разводиться, между ними был длительный конфликт.

Мужчина во всем сознался. Cмотрите видео в нашем телеграм канале.

Расследование продолжается.

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