Калужской области присвоен средний класс пожарной опасности

В Калужской области зарегистрировано 800 термоточек. О присвоении 3 (среднего) класса пожарной опасности по погоде в субботу, 17 июня, сообщили в министерстве природы.

По словам пресс-центра, с начала года в в нашем регионе произошло 12 лесных пожаров на общей площади 12,84 га и одно возгорание на землях ООПТ на площади 0,3 га.

Ведомство просит при обнаружении возгорания сообщить об этом по телефонам:

Единый номер экстренных служб 112

Прямая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00

Региональная диспетчерская служба: 56-39-39.

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