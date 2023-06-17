Мошенники в Калуге развели двух пенсионерок почти на 600 тысяч рублей

Две пожилые жительницы Калуги отдали свои сбережения мошенникам, поверив, что их родственники совершили дорожно-транспортные происшествия. О возбуждении двух уголовных дел в субботу, 17 июня, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Как рассказали в ведомстве, одной из потерпевших позвонил незнакомец. Он представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь сбила пешехода. Мужчина пообещал замять дело за денежное вознаграждение. Пенсионерка согласилась.

Незнакомец назвал место и время, куда калужанка должна была принести деньги и передать их курьеру. Кроме денег преступник попросил принести некоторые личные вещи, которые дочь якобы попросила ей передать.

Потерпевшая передала прибывшему в условное место мужчине пакет с вещами и деньгами в сумме 350 тысяч рублей. И только после этого позвонила дочери и узнала, что в ДТП она не попадала.

По аналогичной схеме мошенники похитили и у другой калужанки 230 тысяч рублей.

В настоящее время проводится расследование.

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