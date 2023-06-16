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Бывший начальник колонии в Калужской области получил 10 лет строгого режима за взятку в 1,2 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.06.2023 17:30 0 604
Бывший начальник колонии в Калужской области получил 10 лет строгого режима за взятку в 1,2 миллиона рублей

В пятницу, 16 июня, прокуратура Калужской области сообщила о решении апелляционного суда по делу о взятке в особо крупном размере в отношении должностного лица.

Начальник учреждения ИК-4 УФСИН России по Калужской области в период с 3 февраля 2021 года по 26 сентября 2021 года получил от близкого родственника одного из осужденных взятку на общую сумму 1 200 000 рублей, пообещав тому покровительство.

Позже в суде вину бывший начальник не признал, не согласился и с приговором в 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Звания он тоже был лишен.

Тогда осужденный подал на апелляцию. Но суд не согласился с доводами защиты, приговор оставили без изменений. Приговор вступил в силу.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.06.2023 17:30 0 604
Тэги: прокуратура
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