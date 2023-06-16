В Калужской области будут судить организаторов запрещенной экстремистской ячейки

В пятницу, 16 июня, СУ СК России по Калужской области сообщает о завершении расследования дела о создании экстремистской ячейки в стенах калужской колонии.

По версии следствия, 40-летний иностранец создал в исправительной колонии №5 ячейку запрещенной экстремистской организации и вовлек в нее других осужденных. Они пропагандировали правила криминальной среды, препятствовали выполнению требований администрации исправительного учреждения, собирали деньги с других заключенных.

Организаторов и соучастников выявляли и задерживали следователи и криминалисты СК России, сотрудники ФСИН и ФСБ. Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд.

Перед судом предстанут трое осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №5 Калужской области в 2021-2022 годах.



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