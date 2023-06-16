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Пьяный мужчина с ножом в руке изрезал кузов автомобиля в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.06.2023 11:55 2 961
Пьяный мужчина с ножом в руке изрезал кузов автомобиля в Калуге

В пятницу, 16 июня, УМВД России по городу Калуге сообщило об окончании расследования уголовного дела об умышленном повреждении имущества.

Фигурант уголовного дела и потерпевший были знакомы и конфликтовали.

Однажды обвиняемый, изрядно выпив, позвонил знакомому и вызвал его на встречу для разговора. Последний согласился.

Выпивший калужанин приехал по указанному адресу, но неприятель перестал выходить на связь.

Зато неподалеку был припаркован автомобиль потерпевшего. Всю злость и разочарование от несостоявшейся встречи калужанин выместил на железном коне. Фигурант успокоился только после множественных ударов ножом по кузову автомобиля.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 200 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд, агрессивному калужанину грозит до двух лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.06.2023 11:55 2 961
Тэги: умвд криминал
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