В Калуге гость украл из квартиры более 40 спортивных медалей
В пятницу, 16 июня, УМВД России по городу Калуге рассказало о расследовании дела о краже более 40 медалей.
Так, в полицию пришла калужанка и сообщила, что украдены спортивные медали, принадлежащие ее умершей родственнице.
Полиция установила подозреваемого, это 42-летний ранее судимый житель Калуги.
Подозреваемый был в гостях у знакомого, с которым распивал спиртное.
Хозяин квартиры похвастался спортивными достижениями покойной матери – это более сорока медалей.
Полиция предполагает, что гость дождался, когда хозяин квартиры уснул, забрал коробку с наградами и поспешил скрыться.
Похищенное пытался продать через интернет, но оперативники вовремя его вычислили.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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