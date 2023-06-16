В Калуге гость украл из квартиры более 40 спортивных медалей

В пятницу, 16 июня, УМВД России по городу Калуге рассказало о расследовании дела о краже более 40 медалей.

Так, в полицию пришла калужанка и сообщила, что украдены спортивные медали, принадлежащие ее умершей родственнице.

Полиция установила подозреваемого, это 42-летний ранее судимый житель Калуги.

Подозреваемый был в гостях у знакомого, с которым распивал спиртное.

Хозяин квартиры похвастался спортивными достижениями покойной матери – это более сорока медалей.

Полиция предполагает, что гость дождался, когда хозяин квартиры уснул, забрал коробку с наградами и поспешил скрыться.

Похищенное пытался продать через интернет, но оперативники вовремя его вычислили.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.





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