Калужанин едва не удушил жену во время ссоры

В дежурную часть полиции по Калуге поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила об угрозе убийством от своего мужа, сообщили в пятницу, 16 июня, в пресс-службе УМВД.

На месте происшествия участковый установил предполагаемую хронологию событий.

По предварительной информации, мужчина стал грубо разговаривать с женщиной, что ей не понравилось, в результате чего между ними возник конфликт.

В ходе ссоры он схватил жену за шею и начал душить, угрожая убийством. Калужанка испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Расследование продолжается.

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