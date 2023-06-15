Калужанка украла у коллеги 250 тысяч рублей

Жительница Калуги, находясь в доверительных отношениях с 22-летней коллегой по работе, месяц давала девушке свой телефон для звонка родственникам, сообщили в четверг, 15 июня, в пресс-службе УМВД.

По версии следствия, в один из дней нарушительница ушла с мобильным в другую комнату и обнаружила под чехлом пароль для входа в личный кабинет банка. Она получила доступ к счету хозяйки телефона и сразу же перевела деньги своему родственнику.

Нарушительница воровала со счета средства на протяжении месяца. В какой-то момент потерпевшая решила проверить свои накопления, но денег уже не было. Женщина обратилась в полицию.

В ходе расследования полиция установила причастность молодой коллеги к пропаже средств.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Расследование продолжается.

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