В Калужской области нашли обгоревшее тело пропавшего мужчины

В среду, 14 июня, в Думиничском районе в лесу нашли обгоревшее тело пропавшего ранее 61-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- В начале июня погибший и еще трое мужчин находились в доме в деревне Ряполово Думиничского района, - рассказали о ходе расследования в СК. - В ходе ссоры, вызванной употреблением большого количества спиртного, 38-летний местный житель ножом и топором нанес потерпевшему множественные колото-резаные ранения в область головы и шеи. После этого подозреваемый принял меры к сокрытию следов преступления, вывез тело убитого в лесополосу, прикопал, облил бензином и поджег.

Подозреваемого уже задержали. Сейчас ведется расследование.

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