Калужанин пытался продать рога и попал под следствие

Сотрудники полиции в ходе мониторинга интернета нашли объявление о продаже рогов краснокнижного сайгака, сообщили в четверг, 15 июня, в пресс-службе УМВД.



Сотрудники внутренних органов под видом покупателей связались с продавцом и убедив его в заинтересованности покупкой, назначили время и место сделки.



В ходе встречи калужанин отдал рога и получил обозначенную в объявлении сумму. После того, как деньги оказались в его руках, полицейские задержали 44-летнего нарушителя. Он был доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства.



В данный момент уголовное дело направлено в прокуратуру.

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