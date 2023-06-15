Мошенники украли у пенсионерки из Калуги более полумиллиона рублей

Еще одна жительница Калуги стала жертвой телефонных мошенников. Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил, что все деньги женщины на счете фальшивые, сообщили в четверг, 15 июня, в пресс-службе УМВД.

Собеседник попросил пенсионерку снять деньги в банке и передать их курьеру. Преступник убедил калужанку, что на ее счет все вернется.

Женщина сняла 540 тысяч рублей, положила в пакет из-под молока и отдала приехавшему курьеру.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступников ищут.

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