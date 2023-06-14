В Калужской области поймали дилера-закладчика

Сотрудниками полиции был задержан мужчина, подозреваемый в причастности к обороту наркотиков, сообщили в среду, 14 июня, в пресс-службе УМВД.

По версии следствия, преступник забирал наркотики в соседнем регионе и раскидывал товар на территории Калужской области. В дальнейшем он планировал продавать запрещенные вещества через интернет.

В ходе досмотра подозреваемого и его машины было найдено 12 граммов кокаина.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В данный момент закрепляется доказательная база и идет розыск преступников, причастных к нарушению.

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