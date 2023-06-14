Финансовые лжеаналитики украли у калужанки 2,3 миллиона рублей

Жительница Калуги в интернете обратила внимание на рекламу, предлагающую увеличить свой доход путем вложения в инвестиции, сообщили в среду, 14 июня, в пресс-службе УМВД.

Женщина позвонила по контактному номеру телефона. В ходе разговора собеседники порекомендовали женщине создать личный кабинет и открыть специальный счет. Калужанка выполнила все указанные действия и внесла 5 тысяч рублей.

Однако представители организации сообщили, что данная сумма слишком мала для получения значительной прибыли. После этого потерпевшая оформила несколько займов и положила деньги на счет. Через некоторое время женщина посчитала, что получила за счет инвестиций существенный доход и попыталась вывести деньги из оборота. «Финансовые аналитики» под различными предлогами стали отказывать калужанке в выводе средств.

После этого жительница областного центра приехала по адресу, указанному в платежных документах. Сотрудники организации выслушали женщину и уведомили ее, что их компания не сотрудничает с физическими лицами, предположив, что она все это время разговаривала с мошенниками.

Калужанка обратилась в полицию.

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