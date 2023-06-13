У жителя Калужской области конфисковали мотоцикл за пьяную езду

В Кировском районе Калужской области 31-летний мотоциклист дважды попался пьяным за рулем. Во вторник, 13 июня, стало известно о приговоре, сообщили в прокуратуре региона.

По уголовной статье мужчину наказали 240 часами обязательных работ. В течение двух лет ему запрещено садиться за руль.

Кроме того, у нарушителя в доход государства забрали мотоцикл.

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