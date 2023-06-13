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Стали известны подробности об убийстве в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.06.2023 16:08 0 392
Стали известны подробности об убийстве в центре Калуги

Как мы уже рассказывали, 11 июня на улице Добровольского в Калуге у дома №14 обнаружили тело убитого человека. Во вторник, 13 июня, региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого.

- 11 июня компания из нескольких местных жителей у торца указанного дома распивали спиртное, - заявили в СК. - Между 34-летним местным жителем и погибшим произошел конфликт, подозреваемый нанес смертельный удар ножом в шею. Затем мужчина скрылся с места преступления.

На машине подозреваемого и его личных вещах обнаружены следы крови. Калужанин по решению суда заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.06.2023 16:08 0 392
Тэги: криминал
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