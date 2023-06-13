Житель Калужской области попался на незаконной ловле рыбы

В отношении 47-летнего мужчины из Людиново было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщили в пресс-службе УМВД.

По версии полиции, браконьер вылавливал рыбу сетью в границах нерестового участка водохранилища «Нижнее». На берегу были найдены свежевыловленные лещ, карась, судак, окунь. Сумма ущерба составила 22 830 рублей.

Нарушитель был задержан вечером на месте происшествия и доставлен в территориальный орган для дальнейшего разбирательства.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что рыбачил для личного употребления. На период расследования он находится под подпиской о невыезде.

Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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