Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
Губернаторский дневник История Калуги Падения дронов Статьи

Калужанин кинул пепельницу в лицо своему коллеге

Софья Фирсова
Опубликовано: 13.06.2023 08:29 4 1389
Калужанин кинул пепельницу в лицо своему коллеге

В дежурное отделение полиции в Калуге обратился местный житель с заявлением о причинении ему телесных повреждений, сообщили во вторник, 13 июня, в пресс-службе УМВД.

По предварительной информации, в один из минувших дней пострадавший зашёл в подсобное помещение, где в тот момент уже находился подозреваемый. Мужчина сделал вошедшему замечание по поводу внешнего вида и сказал, что грязная одежда может испачкать мебель в комнате отдыха. Затем, в ходе конфликта, находящийся в комнате мужчина кинул в лицо неопрятного, по его мнению коллеги, пепельницу. После случившегося пострадавший обратился в полицию. Согласно медицинскому заключению, повреждения нанесли лёгкий вред здоровью калужанина.


По факту преступления возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
Расследование продолжается.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Софья Фирсова
Опубликовано: 13.06.2023 08:29 4 1389
Тэги: криминал полиция
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
Аккаунты Discord: проводник в мир онлайн общения и игр
Как правильно выбрать кондиционер
Преимущества УЗИ на дому

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru