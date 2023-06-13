Калужанин кинул пепельницу в лицо своему коллеге

В дежурное отделение полиции в Калуге обратился местный житель с заявлением о причинении ему телесных повреждений, сообщили во вторник, 13 июня, в пресс-службе УМВД.

По предварительной информации, в один из минувших дней пострадавший зашёл в подсобное помещение, где в тот момент уже находился подозреваемый. Мужчина сделал вошедшему замечание по поводу внешнего вида и сказал, что грязная одежда может испачкать мебель в комнате отдыха. Затем, в ходе конфликта, находящийся в комнате мужчина кинул в лицо неопрятного, по его мнению коллеги, пепельницу. После случившегося пострадавший обратился в полицию. Согласно медицинскому заключению, повреждения нанесли лёгкий вред здоровью калужанина.



По факту преступления возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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