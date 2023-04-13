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Ипотека вновь переживает активный рост

Опубликовано: 13.04.2023 10:09 0 126
Ипотека вновь переживает активный рост

В марте банки выдали россиянам на покупку жилья в кредит 573,5 миллиарда рублей. Год к году, как пишет газета "Известия", объем выдач вырос на 9,3%. И в первую очередь такой результат обеспечили льготные ипотечные программы.

В течение 2022 года правительство приняло ряд мер, касающихся их переформатирования. В результате планы по сворачиванию льготной ипотеки были пересмотрены, и в конце 2022-го ипотека с господдержкой на новостройки была продлена до 1 июля 2024 года.

В результате банки вновь зафиксировали рост спроса со стороны ипотечных заёмщиков. Так, в январе-феврале 2023 года объем выдач льготной ипотеки, отмечают эксперт банка  «Открытие», показал трехкратный рост. В пятерку регионов по объемам выдач льготной ипотеки в первом квартале 2023 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Красноярский край и Саратовская область. Повышенным спросом у заемщиков пользуются «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека», на которые приходится две трети всех сделок. Средний размер кредита составил 4,6 миллиона рублей, за год он вырос на 18%.

Ранее о том, что по итогам первого квартала 2023 года «Семейная ипотека» впервые обогнала по спросу льготную, до последнего времени всегда выступавшую локомотивом рынка первичной недвижимости, объявил и банк ВТБ. В целом, по итогам первого квартала 2023 года 44,3 тысячи клиентов оформили жилищные кредиты на 228 миллиарда рублей. Самым результативным оказался март, когда объем выдач достиг 105,4 миллиарда и на 35% превысил результат февраля. Примерно каждую вторую сделку в январе-марте проводил в рамках программ с господдержкой, поясняют аналитики банка.

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Опубликовано: 13.04.2023 10:09 0 126
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