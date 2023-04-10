Авторитейл: к июню объемы продаж превысят 350 тысяч новых машин

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты продаж марта машин по итогам марта и первого квартала нынешнего года. Доля всех китайских марок по итогам первых трех месяцев года превысила 40% рынка, за российскими брендами оказалось 52%.

Весенние месяцы ознаменовались тем, что на рынке чаще стали стартовать официальные продажи новых китайских марок и расширяться ассортимент уже существующих: Kaiyi, BAIC, Jetour, Tank отчитываются о первых продажах, FAW - о запуске двух новых моделей. «Москвич» же, хотя и показал вторую модель, которую планирует собирать на заводе в Текстильщиках – «Москвич 6», но о скольких-нибудь точных объемах ее продаж пока не распространяется.

В январе-марте владельцев нашли 153,5 тысячи машин (а с учетом уже официально продаваемых марок JAC, Voyah и «Москвич» - порядка 155 тысяч). При этом рейтинг из десяти самых востребованных брендов поменялся практически полностью. Большинство - родом из Китая. Продажи всех брендов из Поднебесной в первом квартале составили почти 66 тысяч автомобилей, а их доля подскочила до рекордных 42,5%.Единственным исключением является лидерство АвтоВАЗа: у марки из Тольятти есть достижения и в ежемесячной, и в поквартальной статистике. Прежде всего, это Lada Granta, которую приобрели в марте почти в пять раз больше клиентов, чем год назад. К слову, именно она обеспечила нашему рынку более 28% продаж новых автомобилей. В свою очередь семейство двух вседорожников Niva разошлось за I квартал тиражом в 18 тысяч автомобилей, на 93% больше, чем за январь-март 2022 года.

В топ-10 самых популярных марок большая часть оказались китайскими. При этом эксперты отмечают: во всей официальной статистике к апрелю почти не осталось места тем брендам, которые прежние времена очень успешно строили бизнес в России. Даже Kia едва не вылетела из десятки.

- В целом, по объемам продаж наш рынок, начиная с апреля и в последующие месяцы второго квартала, начнет демонстрировать серьезный, порой, двукратный, рост, - уверена Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто». - Но случится это отнюдь не потому, что заводы произведут рекордное количество продукции, а дилеры будут едва справляться со спросом. Причина будет куда прозаичнее. В весенние месяцы прошлого года российский авторитейл сжимался до самых низких в текущем столетии объемов.. По итогам первого полугодия, скорее всего, по объемам сбыта рынок окажется примерно равным тому, каким он был в период января-июня 2022 года.

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