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Исследование: каждый десятый россиянин готов отправлять кешбэк и бонусы на будущую пенсию

Опубликовано: 05.04.2023 15:37 0 84
Исследование: каждый десятый россиянин готов отправлять кешбэк и бонусы на будущую пенсию

73% россиян пользуются программами лояльности банков и их партнеров. Таковы результаты опроса 2000 россиян, который опубликовали банк «Открытие» и НПФ «Открытие». 

Безналичные расчеты и бонусные программы стали очень популярными в России. 91% наших соотечественников регулярно оплачивает покупки банковскими картами (еще 7% делают это иногда). 46% россиян получают кешбэк на карту деньгами, 34% копят бонусные баллы на банковской карте, 30% – бонусы за покупки по программам лояльности от магазинов.

Наиболее привлекательными для россиян являются программы лояльности, подразумевающие возврат части денежных средств на банковскую карту. Такой вариант предпочитают 79% респондентов. 

Из тех, кто получает бонусы, 65% оплачивают ими новые покупки, 20% получают скидки на покупки. Есть и такие — 3% респондентов — которые не тратят вовсе.

Из сторонников возврата деньгами, 90% хотели бы получать его на банковский счет, 8% готовы направить эти средства на свой пенсионный счет по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), 2% – на счет мобильного телефона.

51% сторонников программ лояльности начисления бонусов намерены тратить их на оплату новых покупок, 25% – конвертировать в деньги на банковский счет, 6% – в деньги на пенсионный счет.

К слову. далеко не все россияне знают о праве получения социального налогового вычета с уплаченных ими пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Только 23% опрошенных оформляли налоговый вычет с пенсионных взносов, 42% не делали этого, а 35% вообще не знают о такой возможности. При этом 45% респондентов готовы направлять денежные средства, полученные в виде социального налогового вычета, на своей пенсионный счет и только 27% отрицают такой вариант.

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Опубликовано: 05.04.2023 15:37 0 84
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