Мнение страны: гороскопы, розыгрыши и финансовый обман

Почти треть россиян верит в гороскопы. 43% любят разыгрывать близких. Только 2% заявили, что их никогда в жизни не обманывали. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Дню смеха 1 апреля.

В вопросе любят они или не любят разыгрывать своих близких 1 апреля россияне разделились практически поровну. Больше всего любителей подобных розыгрышей в Северо-Западном федеральном округе (50%), меньше всего на Северном Кавказе (31%). При этом 44% отрицательно относятся к розыгрышам близких.

Лишь 2% сообщили, что их никогда в жизни не обманывали, и ни в одном из макрорегионов этот показатель не превышает 3%.

А вот 42% россиян считают, что их нелегко обмануть в финансовых вопросах (в Московском регионе так ответили 48%, а в Приволжском федеральном округе только 36%). 24% респондентов признались, что их легко обмануть — на Урале такой ответ дали 36%, на Дальнем Востоке эта доля вдвое меньше, 18%.

32% опрошенных верят в гороскопы (на Северном Кавказе этот показатель достигает даже 47%). При этом 50% не верит астрологическим прогнозам. К слову, 89% россиян никогда не посещали астролога — лишь 1% делает это регулярно для получения персональных прогнозов (в Москве и Московской области 4%).

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