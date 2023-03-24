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Статистика: каждый пятый россиянин готов взять кредит на ремонт

Опубликовано: 24.03.2023 09:37 0 90
Статистика: каждый пятый россиянин готов взять кредит на ремонт

Более 70% россиян планируют в ближайшие полгода-год провести ремонт в своем доме или квартире и потратить на это не более 300 тысяч рублей. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек,  проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и Росгосстрахом.

Выяснилось, что 27% респондентов изменили свои планы и вынуждены были сократить расходы на ремонт или сделать его проще (на Дальнем Востоке 33%, на Северном Кавказе 19%). Еще 14% вообще отказались от намеченного ремонта (в Южном федеральном округе - даже 20%). А 7% опрошенных под влиянием рыночной ситуации наоборот решили сделать ремонт, хотя не планировали (а в Сибири - 12%).

- Во время ремонта все больше россиян задумываются о страховании квартиры или дома, чтобы не рисковать средствами, вложенными в благоустройство жилья, — прокомментировала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности страховой компании Юлия Серова. — Самый массовый страховой случай для квартир, независимо от региона, – залив и протечки. Все больше страховых случаев урегулируется дистанционно, когда хозяин может сам осмотреть повреждения и направить фото и необходимые документы в страховую компанию по электронной почте.

Что же касается материалов, то 48% опрошенных не ощутили их дефицита в последние месяцы. В Южном федеральном округе такой ответ дали 57%, тогда как на Дальнем Востоке - только 37%.

Говоря о ценах, только 4% россиян считают, что стоимость материалов для ремонта за последний год не изменилась. В итоге 21% готовы взять кредит на ремонт в будущем (выше всего готовность к этому в Южном федеральном округе, ниже всего - в Центральном). А вот большинство - 61% - не намерено брать кредит на ремонт.

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Опубликовано: 24.03.2023 09:37 0 90
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